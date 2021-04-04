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ملخص فوز الرجاء على بيراميدز 0/2 (الكونفدرالية الإفريقية)
الأحد، 04 أبريل 2021 - 23:45
4/4/2021 11:45:45 PM
ملخص فوز الرجاء على بيراميدز 0/2 (الكونفدرالية الإفريقية)
هدف الرجاء الأول في بيراميدز بعد خطأ قاتل من إكرامي
هدف فوز المصري على طلائع الجيش 0/1 (الدوري المصري)
ملخص فوز ريال سوسيداد على أتلتيك بلباو (نهائي كأس إسبانيا)
الرجاء
في الكونفدرالية
بيراميدز
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