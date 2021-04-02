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ملخص فوز شباب بلوزداد على مازيمبي 0/2 (دوري أبطال إفريقيا)
الجمعة، 02 أبريل 2021 - 23:52
4/2/2021 11:52:50 PM
ملخص فوز شباب بلوزداد على مازيمبي 0/2 (دوري أبطال إفريقيا)
هدفا تعادل مصر للمقاصة وسموحة 1/1 (الدوري المصري)
ملخص تعادل الهلال مع ماميلودي صن داونز 0/0 (دوري أبطال إفريقيا)
حالة طرد في البرازيل بعد 10 ثوانٍ من انطلاق المباراة
مازيمبي
في إفريقيا
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