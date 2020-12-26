محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
كأس مصر
الدوري الأوروبي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كأس الكونفدرالية
الدوري الفرنسي
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
ميركاتو
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس إفريقيا
تصفيات كأس العالم
كأس السوبر الإفريقي
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أهداف تعادل ليستر سيتي ومانشتسر يونايتد 2-2 (الدوري الإنجليزي)
السبت، 26 ديسمبر 2020 - 19:27
12/26/2020 7:27:30 PM
أهداف تعادل ليستر سيتي ومانشتسر يونايتد 2-2 (الدوري الإنجليزي)
مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
كريم العراقي: المقاصة يستحق الفوز على المصري؟ لم أجد أي خطورة منهم
8 دقيقة |
الدوري المصري
شديد قناوي: أشكر زملائي على منحي شارة قيادة المصري.. واعتذر للجماهير
12 دقيقة |
الدوري المصري
بيان توضيحي من اللجنة الأولمبية: هدف قرارنا هو استمرار البطولات داخل الصالات
17 دقيقة |
رياضات أخرى
مدرب المصري: المقاصة غير أسوان ولن نغير طريقة لعبنا
24 دقيقة |
الدوري المصري
المقاولون لـ في الجول: كورونا سبب هزائم الفريق.. وثقتنا في اللاعبين كبيرة
31 دقيقة |
الدوري المصري
ساكا يوضح هل كان يقصد تسجيل هدفه الرائع أمام تشيلسي
34 دقيقة |
الدوري الإنجليزي
إيهاب جلال: خسرنا نقطتين أمام المصري وتعلمنا درسا
46 دقيقة |
الدوري المصري
النني: أرسنال لم يستحق الهزائم الماضية.. وكنت أتمنى التسجيل في تشيلسي
47 دقيقة |
المحترفون
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
لاكا تشاكا ساكا بوووم.. مدفع أرسنال ينفجر في وجه تشيلسي
مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: كل عروض مصطفى محمد "شفهية".. متمسكون ببقائه
النني: أرسنال لم يستحق الهزائم الماضية.. وكنت أتمنى التسجيل في تشيلسي
خبر في الجول – سانت إيتيان يرفع عرضه لضم مصطفى محمد إلى 4 مليون دولار في انتظار رد الزمالك
جدل بسبب حجازي.. هدف قاتل يتعادل للهلال مع اتحاد جدة في الكلاسيكو السعودي
الأكثر مشاهدة
1
صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي
2
خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا
3
أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر
4
اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها
قد ينال إعجابك