أهداف تعادل ليستر سيتي ومانشتسر يونايتد 2-2 (الدوري الإنجليزي)

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 19:27

12/26/2020 7:27:30 PM أهداف تعادل ليستر سيتي ومانشتسر يونايتد 2-2 (الدوري الإنجليزي)
مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
كريم العراقي: المقاصة يستحق الفوز على المصري؟ لم أجد أي خطورة منهم 8 دقيقة | الدوري المصري
شديد قناوي: أشكر زملائي على منحي شارة قيادة المصري.. واعتذر للجماهير 12 دقيقة | الدوري المصري
بيان توضيحي من اللجنة الأولمبية: هدف قرارنا هو استمرار البطولات داخل الصالات 17 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب المصري: المقاصة غير أسوان ولن نغير طريقة لعبنا 24 دقيقة | الدوري المصري
المقاولون لـ في الجول: كورونا سبب هزائم الفريق.. وثقتنا في اللاعبين كبيرة 31 دقيقة | الدوري المصري
ساكا يوضح هل كان يقصد تسجيل هدفه الرائع أمام تشيلسي 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيهاب جلال: خسرنا نقطتين أمام المصري وتعلمنا درسا 46 دقيقة | الدوري المصري
النني: أرسنال لم يستحق الهزائم الماضية.. وكنت أتمنى التسجيل في تشيلسي 47 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 2 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 3 أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر 4 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها
قد ينال إعجابك