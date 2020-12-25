أنا بيرلو (1) - عندما رفض الكل التمرير لي.. فانهرت باكيا أمام 21 لاعبا

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 20:36

12/25/2020 8:36:11 PM أنا بيرلو (1) - عندما رفض الكل التمرير لي.. فانهرت باكيا أمام 21 لاعبا
أنا بيرلو أندريا بيرلو بريشيا إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
أيمن يونس: وزير الرياضة تحدث مع ساسي لشكره.. وجديد موقفه من التجديد 7 دقيقة | مصر
صبحي: الإسماعيلي لا يخشى أحدا.. كل الاحترام للحكام لكن نريد حقنا 9 دقيقة | مصر
الزمالك: مصطفى محمد ليس خائنا.. حلمه سيتحقق ولكن في الوقت المناسب 22 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - الأهلي على وشك الاتفاق لضم سيرينو.. وكودوجو خارج الحسابات 25 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أنشيلوتي: بدون ريتشارلسون سيكون الأمر صعبا.. ورودريجيز لن يكون متاحا لعدة مباريات 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمد يوسف: حصدنا نقطة بطعم الانتصار من ملعب الإسماعيلي 49 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي: ما لمسته من اللاعبين يبشر بقادم أفضل ساعة | الدوري المصري
الدراويش دون انتصارات.. البنك الأهلي يفرض التعادل على الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 4 أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر
قد ينال إعجابك