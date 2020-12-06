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ملخص فوز مانشستر سيتي على فولام 2-0 (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 01:45
12/6/2020 1:45:50 AM
ملخص فوز مانشستر سيتي على فولام 2-0 (الدوري الإنجليزي)
ملخص تعادل بيرنلي وإيفرتون 1-1 (الدوري الإنجليزي)
ملخص فوز إنتر ميلان على بولونيا 3-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز يوفنتوس على تورينو 2-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز لاتسيو على سبيزيا 2-1 (الدوري الإيطالي)
مانشستر سيتي
فولام
الدوري الإنجليزي
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