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"ضيعوا والجول فاضي".. كواليس دكة بدلاء الزمالك خلال نهائي القرن
الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 18:38
12/4/2020 6:38:43 PM
"ضيعوا والجول فاضي".. كواليس دكة بدلاء الزمالك خلال نهائي القرن
"خليهم يضغطوا احنا نايمين".. كواليس دكة بدلاء الأهلي خلال نهائي القرن
أهداف فوز بالميراس الكاسح على ديفلين 5-0 (كوبا ليبرتادوريس)
هدفا فوز ليبرتاد على خورخي ويلسترمان 2-0 (كوبا ليبرتادوريس)
هدف فوز بوكا جونيورز على إنترناسيونال 1-0 (كوبا ليبرتادرويس)
الأهلي
الزمالك
نهائي القرن
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