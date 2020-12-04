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"خليهم يضغطوا احنا نايمين".. كواليس دكة بدلاء الأهلي خلال نهائي القرن
الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 17:15
12/4/2020 5:15:35 PM
"خليهم يضغطوا احنا نايمين".. كواليس دكة بدلاء الأهلي خلال نهائي القرن
أهداف فوز بالميراس الكاسح على ديفلين 5-0 (كوبا ليبرتادوريس)
هدفا فوز ليبرتاد على خورخي ويلسترمان 2-0 (كوبا ليبرتادوريس)
هدف فوز بوكا جونيورز على إنترناسيونال 1-0 (كوبا ليبرتادرويس)
ملخص فوز ليجا دي كيتو 1-0 على سانتوس (كوبا ليبرتادوريس)
الأهلي
الزمالك
نهائي القرن
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