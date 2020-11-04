أهلا بكم في أيام الرعب.. الأهلي ضد الزمالك في نهائي إفريقيا لأول مرة في التاريخ

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 23:52

11/4/2020 11:52:36 PM أهلا بكم في أيام الرعب.. الأهلي ضد الزمالك في نهائي إفريقيا لأول مرة في التاريخ
الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – أحمد عيد أكمل مباراة الرجاء مصابا 11 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
لايبزيج يصعق باريس.. ودورتموند يُدمر كلوب بروج ويتصدر مجموعته 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اتحاد الكرة: مصر استعادت ريادتها في قارة إفريقيا 23 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة يهزم دينامو كييف ويتصدر بالعلامة الكاملة.. ويوفنتوس يكتسح فيرينكفاروس برباعية 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشيلسي يضرب ستاد رين بثلاثية.. وإشبيلية يعود من روسيا منتصرا بريمونتادا أمام كراسنودار 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
حمادة أنور: هذا سبب اعتماد باتشيكو على الدفاع في الشوط الأول ضد الرجاء 40 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مدحت عبد الهادي: حققنا هدفنا من المباراة والزمالك أحق باللقب.. مصطفى محمد أكثر من رائع 41 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الحفيظ لـ في الجول: نهائي الأهلي والزمالك يدعو للفخر.. ستخرج بالشكل الأمثل 45 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 في الجول يكشف تفاصيل المشادة بين محمد فضل وكهربا في حفل تتويج الأهلي
قد ينال إعجابك