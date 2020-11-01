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أهداف فوز تشيلسي على بيرنلي 0/3 (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 00:27
11/1/2020 12:27:40 AM
أهداف فوز تشيلسي على بيرنلي 0/3 (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز ليفربول على وست هام 1/2 (الدوري الإنجليزي)
هدف فوز مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد 0/1 (الدوري الإنجليزي)
مراسم تتويج الأهلي بدرع الدوري المصري.. والمشادة بين كهربا ومحمد فضل
تشيلسي
بيرنلي
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مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سنقدم مذكرة ضد كهربا لمعاقبته
في الجول يكشف تفاصيل المشادة بين محمد فضل وكهربا في حفل تتويج الأهلي
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