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أهداف فوز أتالانتا على كروتوني 1/2 (الدوري الإيطالي)
السبت، 31 أكتوبر 2020 - 21:58
10/31/2020 9:58:04 PM
أهداف فوز أتالانتا على كروتوني 1/2 (الدوري الإيطالي)
الحكم يحتسب ركلة جزاء على حجازي في دربي جدة والـVAR يلغيها
هدفا فوز سموحة على نادي مصر 0/2 (الدوري المصري)
هدفا فوز ولفرهامبتون على كريستال بالاس 0/2 (الدوري الإنجليزي)
الدوري الإيطالي
أتالانتا
كروتوني
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