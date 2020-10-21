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أنا دروجبا (5) - دروجبا ومورينيو.. قصة نجاح مليئة بالأحداث في تشيلسي
الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 15:40
10/21/2020 3:40:59 PM
أنا دروجبا (5) - دروجبا ومورينيو.. قصة نجاح مليئة بالأحداث في تشيلسي
مخلص فوز بيراميدز على هوريا 2/صفر (نصف نهائي الكونفدرالية)
جميع أهداف الجولة الرابعة من الدوري الإيطاليِ
هدف فوز أستون فيلا على ليستر سيتي 0/1 (الدوري الإنجليزي)
أنا دروجبا
ديدييه دروجبا
تشيلسي
مورينيو
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