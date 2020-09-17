كارتيرون يزعم أن إدارة الزمالك حاولت تعطيله عن اللحاق برحلة طيرانه بهذا الفيديو

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 16:27

9/17/2020 4:27:43 PM

كارتيرون يزعم أن إدارة الزمالك حاولت تعطيله عن اللحاق برحلة طيرانه بهذا الفيديو