محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
كأس السوبر الإفريقي
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
كأس السوبر المصري
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
ليفربول البطل
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
كارتيرون يزعم أن إدارة الزمالك حاولت تعطيله عن اللحاق برحلة طيرانه بهذا الفيديو
الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 16:27
9/17/2020 4:27:43 PM
كارتيرون يزعم أن إدارة الزمالك حاولت تعطيله عن اللحاق برحلة طيرانه بهذا الفيديو
في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
أحمد مرتضى ردا على كارتيرون: من أنت؟.. هربت من تدريب الزمالك والعالم بأكمله يعرف ذلك
6 دقيقة |
الدوري المصري
كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار"
37 دقيقة |
الدوري المصري
دانيلو: هذا هو الفارق بين زيدان وجوارديولا
47 دقيقة |
أوروبا
اقترب من يوفنتوس؟ سواريز يصل إلى إيطاليا للخضوع لاختبار اللغة
56 دقيقة |
أوروبا
حارس بايرن الجديد: أحاول أن أكون مثل نوير
ساعة |
أوروبا
رسميا - الاتحاد يعلن إيقاف نور السيد لنهاية الموسم وخصم 5% من قيمة عقده
ساعة |
الدوري المصري
كورييري ديللو سبورت: 3 أندية ألمانية تتصارع لضم بيريسيتش
ساعة |
أوروبا
سكاي ألمانيا: بعد السماح بحضورهم.. مدينة ميونيخ تتراجع ومباراة بايرن وشالكه بلا جماهير
ساعة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار"
أحمد مرتضى ردا على كارتيرون: من أنت؟.. هربت من تدريب الزمالك والعالم بأكمله يعرف ذلك
رسميا - الاتحاد يعلن إيقاف نور السيد لنهاية الموسم وخصم 5% من قيمة عقده
فليك: أهنئ ليفربول بالحصول على لاعب استثنائي مثل تياجو
جاريث بيل ومورينيو في توتنام.. بين المقامرة وخيارات هجومية عديدة
الأكثر مشاهدة
1
انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي
2
وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا
3
صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول
4
خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق
قد ينال إعجابك