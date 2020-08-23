محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
كأس السوبر الإفريقي
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
كأس السوبر المصري
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
ليفربول البطل
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
الدوري المصري
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أهداف فوز الزمالك على الأهلي 3-1 (الدوري المصري)
الأحد، 23 أغسطس 2020 - 01:36
8/23/2020 1:36:07 AM
أهداف فوز الزمالك على الأهلي 3-1 (الدوري المصري)
هدف مصطفى محمد أمام الأهلي (الدوري المصري)
هدف الأهلي في مرمى الزمالك - ياسر إبراهيم
هدف الزمالك الأول في مرمى الأهلي - زيزو
هدف فوز طلائع الجيش على طنطا 1-0 (الدوري المصري)
الزمالك
الأهلي
الدوري المصري
في الدوري
في القمة
نرشح لكم
أخر الأخبار
وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
22 دقيقة |
الدوري المصري
طبيب الزمالك: عبد الشافي يعاني من كسر في الترقوة ويخضع لجراحة.. وهذه مدة غيابه
39 دقيقة |
الدوري المصري
10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي
41 دقيقة |
الدوري المصري
حازم إمام: توقعنا الفوز على الأهلي بأكثر من 3 أهداف.. وإذا تواجهنا في إفريقيا الأفضلية ستكون لنا
46 دقيقة |
الدوري المصري
مرتضى: ضم رمضان صبحي؟ فعلت مثل السادات في حرب 73
57 دقيقة |
الدوري المصري
مدرب الزمالك لـ في الجول: أسامة فيصل سيكون أفضل مهاجم في مصر قريبا
ساعة |
الدوري المصري
حارس الزمالك: الأتوبيس وصل.. والملعب حكّم بيننا
ساعة |
الدوري المصري
أسامة فيصل: لم أتوقع تمريرة أوناجم.. وهذا سر احتفالي بالهدف
ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
3 أسهم من الفارس تجرح النسر.. الزمالك ينتصر على الأهلي
طبيب الزمالك: عبد الشافي يعاني من كسر في الترقوة ويخضع لجراحة.. وهذه مدة غيابه
وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي
متعب يوجه رسائل نارية لـ مروان محسن: اذهب في إجازة.. لا أعرف كيف تُفكر
الأكثر مشاهدة
1
آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟
2
بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد
3
فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك
4
مدرب هدرسفيلد يعلنها: رمضان صبحي قريب للغاية من مغادرة النادي
قد ينال إعجابك