حالات تحكيمية نادرة - ممنوع إعادة الكرات الجدلية في شاشة الملعب.. فما قرار الحكم إذا شاهد اللقطة؟

السبت، 02 مايو 2020 - 17:32

5/2/2020 5:32:18 PM

حالات تحكيمية نادرة - ممنوع إعادة الكرات الجدلية في شاشة الملعب.. فما قرار الحكم إذا شاهد اللقطة؟