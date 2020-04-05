متعب يتحدث عن الهجوم عليه من بعض جماهير الأهلي

الأحد، 05 أبريل 2020 - 09:08

4/5/2020 9:08:22 AM متعب يتحدث عن الهجوم عليه من بعض جماهير الأهلي
الأهلي متعب
نرشح لكم
أخر الأخبار
طلعت يوسف: ليس كل المدربين ملزمين بالتنازل عن جزء من راتبهم كما فعلت 7 دقيقة | مصر
ميتشو: جيرارد طلب مصطفى محمد في رينجرز 17 دقيقة | مصر
اتحاد الكرة يعلنها: كلام نهائي.. وجيه أحمد وعزب حجاج يديران لجنة الحكام 25 دقيقة | الدوري المصري
عمر جابر: اقتطاع 10% إلى 20% من رواتبنا للمساهمة في تبرع بيراميدز 55 دقيقة | مصر
اقتراح أرجنتيني بعودة كرة القدم دون ركلات حرة تجبنا للازدحام داخل منطقة الجزاء ساعة | أمريكا
حرب كلامية بين كابيلو ولاعبه السابق في مدريد: يتغوّط على نفسه كلما دخل الملعب ساعة | أوروبا
كالتشيو ميركاتو: 3 أزمات يحاول يوفنتوس التغلب عليها لضم هاري كين 2 ساعة | أوروبا
خبر في الجول - المصري يدرس تخفيض مرتبات أعضاء الجهاز الفني 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي يكشف لـ في الجول تفاصيل تعثر تجديد فتحي مع الأهلي.. وفسخ وكالة اللاعب 2 مصدر في بيراميدز يكشف لـ في الجول: تفاصيل الاتفاق المبدئي مع فتحي.. وقيمة راتبه كل موسم 3 في الجول يكشف كواليس جلسة الـ5 ساعات بين فتحي ولجنة التخطيط في الأهلي 4 بعد رحيل إكرامي وعاشور وفتحي.. تعرف على ترتيب قادة الأهلي للموسم المقبل
قد ينال إعجابك