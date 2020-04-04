محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
إبداعات دي ستيفانو أسطورة ريال مدريد
السبت، 04 أبريل 2020 - 22:46
4/4/2020 10:46:49 PM
إبداعات دي ستيفانو أسطورة ريال مدريد
عندما أجبر نابولي منافسه برشلونة على التعادل
في الكواليس.. ماذا حدث بعدما تأهل سان جيرمان لربع نهائي أبطال أوروبا
حينما خطف سون انتصارا مثيرا لـ توتنام ضد بيرنلي
ماذا حدث في أول كلاسيكو خاضه زيدان كمدرب لـ ريال مدريد؟
ريال مدريد
دي ستيفانو
نرشح لكم
أخر الأخبار
روني ينتقد مطالبة وزير الصحة الإنجليزي بتخفيض رواتب اللاعبين
9 دقيقة |
أوروبا
مانشستر سيتي أول ناد إنجليزي يؤكد لموظفيه التزامه بدفع الرواتب كاملة
32 دقيقة |
أوروبا
بيراميدز يساهم بـ 500 ألف وحدة طبية لمكافحة فيروس كورونا
43 دقيقة |
مصر
الحقيقة وراء فيرجوس سوتر.. البروفيسور الأسكتلندي الذي غير اللعبة الإنجليزية للأبد
45 دقيقة |
حكايات في الجول
فان جال: بعض الأندية تستخدم فيروس كورونا لصالحها
ساعة |
أوروبا
مدافع مانشستر سيتي يعتذر بسبب حفل جنسي خلال فترة العزل الصحي
ساعة |
أوروبا
خليك في البيت - محمد محسن ولعبة الأسئلة.. الأفضل بمصر وموقف المنشطات لاينسى
ساعة |
رياضات أخرى
زيكو: أتليتكو مدريد وأتالانتا أبرز المرشحين للقب دوري الأبطال
2 ساعة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
بيراميدز يساهم بـ 500 ألف وحدة طبية لمكافحة فيروس كورونا
الحقيقة وراء فيرجوس سوتر.. البروفيسور الأسكتلندي الذي غير اللعبة الإنجليزية للأبد
خليك في البيت - نادر السيد ولعبة الأسئلة.. أجمل هدف رآه سكن مرماه وإجابة لا تتكرر كثيرا عن الأحرف
خليك في البيت - محمد محسن ولعبة الأسئلة.. الأفضل بمصر وموقف المنشطات لاينسى
مانشستر سيتي أول ناد إنجليزي يؤكد لموظفيه التزامه بدفع الرواتب كاملة
الأكثر مشاهدة
1
نادر شوقي يكشف لـ في الجول تفاصيل تعثر تجديد فتحي مع الأهلي.. وفسخ وكالة اللاعب
2
مصدر في بيراميدز يكشف لـ في الجول: تفاصيل الاتفاق المبدئي مع فتحي.. وقيمة راتبه كل موسم
3
في الجول يكشف كواليس جلسة الـ5 ساعات بين فتحي ولجنة التخطيط في الأهلي
4
بعد رحيل إكرامي وعاشور وفتحي.. تعرف على ترتيب قادة الأهلي للموسم المقبل
قد ينال إعجابك