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حوار في الجول مع علاء عبد العال مدرب الداخلية السابق
السبت، 28 مارس 2020 - 17:15
حوار في الجول مع جمال حمزة نجم الزمالك السابق
حوار في الجول مع عماد النحاس نجم الأهلي والإسماعيلي السابق
عماد السيد: جروس توقع إصابتي قبل وقوعها.. وكثيرا ما كان يتوقع أشياء وتحدث
علاء عبد العال
الداخلية
بتروجت
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