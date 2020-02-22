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أهداف فوز سوسيداد على فالنسيا 3-0 (الدوري الإسباني)
السبت، 22 فبراير 2020 - 21:22
أهداف فوز يوفنتوس على سبال 1/2 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز نانت على مرسيليا 3-1 (الدوري الفرنسي)
أهداف فوز وست بروميتش على بريستول 3-0 (دوري الدرجة الثانية الإنجليزي)
ملخص تعادل بولونيا وأودينيزي 1-1 (الدوري الإيطالي)
سوسيداد
فالنسيا
الدوري الإسباني
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