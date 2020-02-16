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ملخص فوز فيورنتينا على سامبدوريا 5-1 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 16 فبراير 2020 - 19:18
أهداف فوز بايرن ميونيخ على كولن 4-1 (الدوري الألماني)
ملخص ما قدمه تريزيجيه مع أستون فيلا ضد توتنام
هدفا انتصار يوفنتوس على بريشيا (الدوري الإيطالي)
أهداف فوز توتنام على أستون فيلا 3-2 (الدوري الإنجليزي)
فيورنتينا
سامبدوريا
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