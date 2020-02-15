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ثلاثية صن داونز في مرمى شيبا يونايتد (دوري جنوب إفريقيا)
السبت، 15 فبراير 2020 - 17:31
ملخص فوز بيرنلي على ساوثامبتون 2-1 (الدوري الإنجليزي)
جمهور الزمالك بالدوحة يحتفل بالتتويج بالسوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه
ملخص تعادل ولفرهامبتون وليستر سيتي 0-0 (الدوري الإنجليزي)
أهداف تعادل فالنسيا وأتليتكو مدريد 2-2 (الدوري الإسباني)
جنوب إفريقيا
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