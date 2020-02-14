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حفيد مرزباخ يوجه رسالة خاصة لجماهير ولاعبي الزمالك قبل السوبر الإفريقي
الجمعة، 14 فبراير 2020 - 10:49
ملخص تعادل ميلان مع يوفنتوس 1/1 (كأس إيطاليا)
كاميرا في الجول- مران الزمالك الأخير قبل مواجهة الترجي ومفاجأة.. وبمشاركة شيكابالا
تصريحات جنش في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الترجي في السوبر الإفريقي
مرزباخ
الزمالك
الترجي
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