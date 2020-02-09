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هدفا تعادل الترجي واتحاد تطاوين 1-1 (الدوري التونسي)
الأحد، 09 فبراير 2020 - 19:46
هدف فوز مونبلييه على سانت إيتيان (الدوري الفرنسي)
هدف فوز جنوى على كالياري (الدوري الإيطالي)
هدفا تعادل بريشيا وأودينيزي 1-1 (الدوري الإيطالي)
أهداف فوز ساسولو على سبال 2-1 (الدوري الإيطالي)
الترجي
الدوري التونسي
اتحاد تطاوين
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