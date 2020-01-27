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سبورة في الجول - تأثير غياب أفشة على الأداء ومشاكل الأهلي الدفاعية
الإثنين، 27 يناير 2020 - 16:16
سبورة في الجول - لماذا لم يسجل الزمالك أمام مازيمبي
سبورة في الجول - كيف واصل الأهلي صحوته في الدوري بالتغلب على المقاولون
سبورة في الجول - أفكار كيكي ستيين.. ولماذا لا يحب جمهور برشلونة فالفيردي
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