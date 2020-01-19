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هدفا فوز رين على أتليتكو مرسيليا 2-0 (كأس فرنسا)
الأحد، 19 يناير 2020 - 22:36
هدفا تعادل بلباو وسيلتا 1-1 (الدوري الإسباني)
ملخص فوز روما على جنوى 3-1 (الدوري الإيطالي)
أهداف فوز ليفركوزن على بادربورن 4-1 (الدوري الألماني)
هدف فك العقدة في ملخص لمسات صلاح أمام يونايتد
كأس فرنسا
رين
أتليتكو مرسيليا
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