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أهداف فوز كولن على فولفسبورج 3-1 (الدوري الألماني)
السبت، 18 يناير 2020 - 19:24
أهداف فوز فرانكفورت على هوفنهايم 2-1 (الدوري الألماني)
هدف فوز بريمن على فورتونا دوسلدورف (الدوري الألماني)
هدف فوز نورويتش على بورنموث (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز ولفرهامبتون على ساوثامبتون 3-2 (الدوري الإنجليزي)
كولن
فولفسبورج
الدوري الألماني
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