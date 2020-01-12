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هدف بيراميدز الأول أمام المصري (تراوري)
الأحد، 12 يناير 2020 - 19:10
هدف مانشستر سيتي الثالث في أستون فيلا (أجويرو)
هدف محرز الثاني لـ سيتي أمام أستون فيلا
هدف محرز الرائع الأول لـ سيتي أمام أستون فيلا
أهداف فوز أودينيزي على ساسولو 3-0 (الدوري الإيطالي)
بيراميدز
المصري
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