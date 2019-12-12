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أهداف فوز سان جيرمان على جالاتا سراي 4-0 (دوري أبطال أوروبا)
الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 00:06
سان جيرمان
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