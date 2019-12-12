أهداف فوز سان جيرمان على جالاتا سراي 4-0 (دوري أبطال أوروبا)

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 00:06

سان جيرمان

نرشح لكم

أخر الأخبار

ميرور: زاها قد يصبح أغلى لاعب في تاريخ تشيلسي 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف المصير الأقرب لثلاثي المصري المصاب 47 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري – الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - انتظام معلول ولطفي في التدريبات.. كدمة لصلاح وآلام عضلية لأزارو 2 ساعة | الدوري المصري
محمد الشامي: منافستي مع بيكيتي لصالح الإسماعيلي.. ولن نفرط في فرحة الجماهير 2 ساعة | الدوري المصري
مدير الكرة في الإسماعيلي لـ في الجول: لم يكن أمامنا سوى الفوز على المقاصة 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي 4 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة

قد ينال إعجابك