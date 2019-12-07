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أهداف فوز مازيمبي على زيسكو 1/2 (دوري أبطال إفريقيا)
السبت، 07 ديسمبر 2019 - 20:14
هدف وصناعة ولا أروع في ملخص تألق صلاح ضد بورنموث
أهداف فوز توتنام على بيرنلي 0/5 (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز ليفربول على بورنموث 0/3 (الدوري الإنجليزي)
في إفريقيا
زيكسو
مازيمبي
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