محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
إفريقيا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أهداف فوز بيراميدز على رينجرز 3-1 (كأس الكونفدرالية)
الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 17:07
أهداف تعادل يوفنتوس وساسولو 2-2 (الدوري الإيطالي)
ثلاثية صن داونز في مرمى بترو أتلتيكو (دوري أبطال إفريقيا)
هدفا فوز الترجي على الرجاء (دوري أبطال إفريقيا)
ملخص انتصار ليفركوزن على بايرن ميونيخ 2-1
بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
رصاصات من مرتضى بعد الخسارة من مازيمبي.. هجوم ناري وتحديد مصير ميتشو
16 دقيقة |
إفريقيا
تشكيل المصري – أموتو وعماد فتحي أساسيان أمام نواذيبو
25 دقيقة |
إفريقيا
بالفيديو - تريزيجيه يسجل في شباك يونايتد.. والحكم يلغي الهدف
46 دقيقة |
الدوري الإنجليزي
مدرب الشرقية: أتمنى مواجهة ميتشو لأنه متخبط.. محظوظ للعب مع الزمالك في هذا التوقيت
51 دقيقة |
مصر
بالفيديو – الظهور الأول ليس سعيدا.. أرسنال يتعثر بالتعادل أمام نورويتش
ساعة |
الدوري الإنجليزي
مؤتمر ديسابر: تغلبنا على الأجواء الصعبة أمام رينجرز.. وطموحنا تحقيق الكونفدرالية
ساعة |
إفريقيا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
رصاصات من مرتضى بعد الخسارة من مازيمبي.. هجوم ناري وتحديد مصير ميتشو
مضمون الشكوى الرسمية.. 4 طلبات من الأهلي للاتحاد الإفريقي
تشكيل المصري – أموتو وعماد فتحي أساسيان أمام نواذيبو
مباشر الدوري الإنجليزي - يونايتد (1)-(1) أستون فيلا.. مارسيال يهدر الثاني
بالفيديو - تريزيجيه يسجل في شباك يونايتد.. والحكم يلغي الهدف
الأكثر مشاهدة
1
حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي"
2
جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي
3
مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط"
4
ميتشو لـ في الجول: لست سوبرمان.. الوعود لا تُنفذ ولم أقم بشراء حب اللاعبين
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا