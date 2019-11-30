ملخص فوز ساوثامبتون على واتفورد 2-1 (الدوري الإنجليزي)

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 21:35

ساوثامبتون

نرشح لكم

أخر الأخبار

إيهاب جلال لـ في الجول: ليست المرة الأولى لي في رئاسة البعثات.. نتحمل المسؤولية لأجل النادي دقيقة | إفريقيا
لوف عن مجموعة الموت: مسرور بها.. وديشامب: ما باليد حيلة! ساعة | أوروبا
مورينيو: جمهور توتنام لا يحبني لكنه يقبلني 2 ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم 1-12-2019 والقنوات الناقلة.. أحد ناري منتظر 11 ساعة | إفريقيا
أهداف السبت الكروي - سقوط جديد لـ بايرن.. وليفربول يستغل تعثر سيتي 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
بالفيديو - فالنسيا يحسم الدربي لصالحه أمام فياريال 11 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 4 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

قد ينال إعجابك