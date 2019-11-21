محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
الدوري الإنجليزي
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
عماد النحاس يجيب: هل يوافق على تدريب الزمالك؟
الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 21:59
رمضان صبحي يرد على سؤال احتياج المنتخب لصلاح وتصفيق من الحاضرين
شاهد رد فعل ثريا عند مشاهدة الفيديو الذي تم اطلاق لقب( ثريا كيري) عليها وأغلى لقب أطلق عليها
ثريا محمد تتحدث عن بدايتها مع كرة السلة وممارسة التنس في البداية
الأهلي
الزمالك
عماد النحاس
نرشح لكم
أخر الأخبار
مجدي عبد الغني يرشح.. صلاح والشناوي وتريزيجيه لدعم المنتخب في أولمبياد طوكيو
6 ساعة |
حلم طوكيو 2020
مواعيد مباريات الجمعة 22 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة – مصر في النهائي
7 ساعة |
حلم طوكيو 2020
بحثا عما لم يتحقق منذ 6 سنوات.. مصر أمام كوت ديفوار
7 ساعة |
حلم طوكيو 2020
محمد محمود: أمامي 6 أشهر للتعافي من الصليبي.. سأعود كالوحش
7 ساعة |
حلم طوكيو 2020
هازارد: قلت لا لـ باريس سان جيرمان.. لن ألعب لهم مطلقا
7 ساعة |
أوروبا
خبر في الجول - ميتشو يفاضل بين ثنائي لتعويض غياب ساسي أمام إنبي
8 ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
بحثا عما لم يتحقق منذ 6 سنوات.. مصر أمام كوت ديفوار
مرتضى: لن نلعب السوبر الإفريقي في قطر.. واجتماع عاجل لتحديد موقف الزمالك
خبر في الجول - ميتشو يفاضل بين ثنائي لتعويض غياب ساسي أمام إنبي
تحديد ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية وموعد السوبر.. تعرف على قرارات تنفيذية كاف
كاف: الظروف المناخية تتسبب في تغيير موعد أمم إفريقيا 2021
الأكثر مشاهدة
1
مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد
2
مدرب جنوب إفريقيا: هذه أسباب ابتسامتي أثناء اقتحام المؤتمر الصحفي للقاء مصر
3
منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين
4
في الجول يكشف تفاصيل عرض أهلي جدة لـ محمود علاء.. وموقف اللاعب والزمالك
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا