عماد النحاس يجيب على.. هل هو مدرب دفاعي أم هجومي؟ ومن يفضل بين جوارديولا وكلوب

السبت، 16 نوفمبر 2019 - 18:19

عماد النحاس المقاولون العرب يورجن كلوب جوارديولا

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