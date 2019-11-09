محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
الدوري الإنجليزي
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أهداف فوز إيفرتون على ساوثامبتون 2-1 (الدوري الإنجليزي)
السبت، 09 نوفمبر 2019 - 19:19
أهداف فوز نيوكاسل على بورنموث 2-1 (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز بيرنلي على وست هام 3-0 (الدوري الإنجليزي)
هدفا تعادل توتنام وشيفيلد يونايتد 1-1 (الدوري الإنجليزي)
ملخص فوز تورينو على بريشيا 4-0 (الدوري الإيطالي)
إيفرتون
ساوثامبتون
الدوري الإنجليزي
في إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
بالفيديو – إيكاردي المنقذ يُنهي زمن كافاني ويعبر بـ باريس عقبة بريست
30 ثاتيه |
أوروبا
إيمري: أرسنال هادئ ويدعمني
4 دقيقة |
أوروبا
بالفيديو – " هو الأفضل في مسيرتي".. رائعة باريلا تنصر إنتر على فيرونا
20 دقيقة |
أوروبا
في مباراة شحيحة.. زامبيا تتعادل مع جنوب إفريقيا بصافرة نسائية
24 دقيقة |
حلم طوكيو 2020
خبر في الجول – ميتشو يجرب لاعبين لتعويض الغيابات في وسط الملعب
33 دقيقة |
الدوري المصري
الأهلي يعلن خطوة جديدة في ملف "الاستاد الجديد".. وموعد سفر الخطيب
34 دقيقة |
مصر
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
مباشر في إسبانيا - برشلونة (1) (0) سيلتا فيجو.. جووووول ميسي
خبر في الجول – ميتشو يجرب لاعبين لتعويض الغيابات في وسط الملعب
الأهلي يعلن خطوة جديدة في ملف "الاستاد الجديد".. وموعد سفر الخطيب
بالفيديو - ريال مدريد ينتقم من إيبار ويضع برشلونة تحت الضغط
بالفيديو – "ستتم إقالتك في الصباح".. ليستر يطعن إيمري ويحقق انتصارا متوقعا أمام أرسنال
الأكثر مشاهدة
1
أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي"
2
رسميا - انضمام أحمد أيمن منصور لـ منتخب مصر بدلا من أيمن أشرف
3
مؤتمر #ليلة_الأبطال - مارسيلو عن تصريح "صورة صلاح": حاولت التحلي بالاحترام
4
بالفيديو - إصابة +18.. سون يبكي بعد تدخل كسرت على إثره ساق جوميش
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا