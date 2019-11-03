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سعادة إيهاب جلال بعد التأهل لمجموعات الكونفدرالية
الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 21:08
هدفا فوز بوردو على نانت 2-0 (الدوري الفرنسي)
هدفا تعادل إيفرتون ضد توتنام
هدفا فوز فورتونا دوسلدورف على كولن 2-0 (الدوري الألماني)
هدفا فوز نيس على ريمس 2-0 (الدوري الفرنسي)
المصري
إيهاب جلال
الكونفدرالية
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