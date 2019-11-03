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هدفا فوز ليستر سيتي على كريستال بالاس 2-0 (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 17:59
ملخص تعادل فياريال وأتليتك بلباو 0-0 (الدوري الإسباني)
ملخص فوز كالياري على أتالانتا 2-0 (الدوري الإيطالي)
الهدف الثاني للمصري ضد كوت دي أور (أحمد جمعة)
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