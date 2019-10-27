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أهداف تعادل أرسنال مع كريستال بالاس 2-2 (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 20:44
الدوري الإنجليزي
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