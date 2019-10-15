طارق العشري يختار لاعبين يحب مشاهدتهم.. الخطيب وشيكابالا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 - 21:10

طارق العشري محمود الخطيب شيكابالا

نرشح لكم

أخر الأخبار

اختبر معلوماتك - أي هؤلاء المدربين عمل في الدوري المصري؟ 29 دقيقة | الدوري المصري
عن ميزان حمدي فتحي الذي لم يختل 52 دقيقة | تقرير في الجول
قمة في الجول - ضياء السيد: مفاجأة فايلر ليست في لاعب واحد.. وهذه نصيحتي له ولميتشو ساعة | الدوري المصري
تقرير: المزيد من الخيارات لتدعيم خط الوسط.. يونايتد يستهدف تشان ساعة | الدوري الإنجليزي
فيديو في الجول - العشري يكشف محاولتين فاشلتين للانتقال إلى الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
خبر سار لعشاق الفانتازي.. عودة دي بروين لتدريبات مانشستر سيتي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 2 خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة 3 أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا" 4 طارق حامد: طفح الكيل.. لن أصمت مرة أخرى

قد ينال إعجابك