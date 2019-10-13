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ملخص تعادل البرازيل ونيجيريا 1-1 (مباراة ودية)
الأحد، 13 أكتوبر 2019 - 16:00
معلول: الأهلي أكبر من أندية أوروبية ورفضت عروضا كثيرة بسبب علاقتي بالجمهور
ملخص فوز السويد على مالطا 4-0 (تصفيات يورو 2020)
هدفا فوز إيطاليا على اليونان والتأهل للبطولة (تصفيات يورو 2020)
هدفا تعادل النرويج وإسبانيا 1-1 (تصفيات يورو 2020)
البرازيل
نيجيريا
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