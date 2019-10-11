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كيف يتطور الدوري المصري في وجهة نظر طارق العشري
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 - 19:34
هل أزعجك عدم ترشحك لتدريب منتخب مصر؟طارق العشري: الـ C.V هو الي يتكلم
طارق العشري يختار لاعبين تمنى أن يدربهم.. وآخر يجعله ينافس على المربع الذهبي
حوار أبو تريكة الكامل مع قناة رؤيا الأردنية
طارق العشري
حرس الحدود
في الدوري
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