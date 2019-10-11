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حوار أبو تريكة الكامل مع قناة رؤيا الأردنية
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 - 16:40
طارق العشري يختار لاعبين تمنى أن يدربهم.. وآخر يجعله ينافس على المربع الذهبي
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أهداف اكتساح بلجيكا لسان مارينو 9-0 (تصفيات يورو 2020)
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أبو تريكة
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