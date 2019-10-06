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طرد أراوخو وديمبيلي في دقيقة واحدة من برشلونة أمام إشبيلية
الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 23:33
هدف ميسي الأول في الدوري الإسباني 2020
أهداف فوز برشلونة على إشبيلية 4-0 (الدوري الإسباني)
أهداف فوز يوفنتوس على إنتر 2-1 (الدوري الإيطالي)
هدف مارادوني ضائع من ميسي أمام إشبيلية
برشلونة
أراوخو
ديمبيلي
إشبيلية
الدوري الإسباني
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