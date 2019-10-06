طرد أراوخو وديمبيلي في دقيقة واحدة من برشلونة أمام إشبيلية

الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 23:33

برشلونة أراوخو ديمبيلي إشبيلية الدوري الإسباني

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