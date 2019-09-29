أهداف فوز المصري على ماليندي سيتي 1/3 (الكونفدرالية الإفريقية)

الأحد، 29 سبتمبر 2019 - 17:34

في الكونفدرالية المصري ماليندي سيتي أوستن أموتو

نرشح لكم

أخر الأخبار

تعرف على مواعيد مباريات اليوم 30-9-2019 والقنوات الناقلة.. قمة منتظرة 2 ساعة | أوروبا
اتحاد الكرة بعد بيان الكاف: نثق في سلامة موقف الزمالك 2 ساعة | إفريقيا
كوكا يشارك في انتصار غاب 50 يوما لـ براجا 2 ساعة | المحترفون
رئيس الزمالك: بيان الكاف؟ لا يشغلني 2 ساعة | إفريقيا
بالفيديو – الصدارة لـ ريال مدريد.. إشبيلية يُسقط سوسيداد 3 ساعة | أوروبا
الصباحي حكما لـ الأهلي والإنتاج الحربي.. ومحمد عادل يُدير الزمالك والمقاصة 3 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 2 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 3 اتحاد الكرة لـ في الجول: كل المحاولات فشلت مع جينيراسيون 4 صلاح رابع أفضل لاعب في العالم.. تعرف على ترتيب الـ10 الأوائل

قد ينال إعجابك