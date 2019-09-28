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هدف الأهلي الثاني في مرمى كانو سبورت - أجايي (دوري أبطال إفريقيا)
السبت، 28 سبتمبر 2019 - 22:00
في إفريقيا
الأهلي
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