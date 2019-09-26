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هدف الاتحاد الأول في مرمى العربي الكويتي - كأس محمد السادس
الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 20:42
الاتحاد السكندري
العربي الكويتي
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