ملخص انتصار الزمالك على بيراميدز 3-0 (نهائي كأس مصر)

الأحد، 08 سبتمبر 2019 - 23:27

نهائي الكأس

نرشح لكم

أخر الأخبار

محمود علاء ينفي تعرضه لحادث سير 2 ساعة | مصر
أحمد حسن عن منافسة راموس: فشل قبله بوفون وكاسياس في كسر رقمي 3 ساعة | منتخب مصر
جنش: هتاف الجماهير لي في نهائي الكأس يحفزني كثيرا 3 ساعة | الدوري المصري
شيكابالا: لم أوجه أي إهانة لأي منافس أثناء احتفالي بالكأس.. لا للتعصب 3 ساعة | مصر
اتحاد الكرة لـ في الجول: لم نستقر على موعد السوبر بشكل رسمي حتى الآن 4 ساعة | مصر
القيعي: استوقفني اختيار فايلر لتدريب الأهلي.. وجوارديولا قد لا ينجح معنا 4 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب مصر – إيهاب جلال.. مستعدون لـ المليون سؤال 2 تفاصيل أول حديث بين فايلر ولاعبي الأهلي.. "عندما تسمع صافرتي توقف حتى لو كنت تسدد" 3 اختطاف نيمار 4 كهربا: جمهور الأهلي عضلاتي.. وسأنضم للفريق الذي أريده في يناير

قد ينال إعجابك