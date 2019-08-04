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الإعلان الرسمي الأول من الأهلي عن القائمة الإفريقية
الأحد، 04 أغسطس 2019 - 00:19
فرصة بايرن الغريبة أمام دورتموند
هدفا فوز دورتموند على بايرن ميونيخ 2-0 (كأس السوبر الألماني)
أهداف فوز ودي ليونايتد على ميلان بركلات الترجيح
أهداف فوز باريس سان جيرمان على رين 2-1 (السوبر الفرنسي)
عبد الحفيظ
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