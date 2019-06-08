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أهداف فوز زيمبابوي على ليسوتو بركلات الترجيح بعد التعادل 2/2 استعدادا لمصر (بطولة كوسافا)
السبت، 08 يونيو 2019 - 10:34
أهداف فوز أوروجواي على بنما 0/3 (مباراة ودية)
أهداف فوز الأرجنتين على نيكاراجوا 1/5 (كأس سان خوان الودية)
أفضل 10 أهداف لـ هازارد مع تشيلسي
زيمبابوي
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