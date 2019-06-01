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هدفا فوز ليفربول على توتنام (نهائي دوري أبطال أوروبا)
السبت، 01 يونيو 2019 - 23:00
هدف أوريجي الثاني لـ ليفربول في شباك توتنام
فرصة ميلنر الخطيرة لـ ليفربول من صناعة صلاح
تصريحات غاضبة من رئيس الوداد بعد مباراة الترجي
هدف صلاح الأول لـ ليفربول في توتنام بنهائي دوري أبطال أوروبا
ليفربول
توتنام
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نهائي الأبطال
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