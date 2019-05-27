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ركلات الترجيح التي كتبت تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية
الإثنين، 27 مايو 2019 - 00:26
تقنية الفيديو تعيد ركلة جزاء تصدى لها جنش
هدف الزمالك الأول في مرمى نهضة بركان - محمود علاء
رأسية كهربا تهدد مرمى نهضة بركان
لقطة احتساب ركلة جزاء لـ الزمالك أمام نهضة بركان - تقنية الفيديو
الزمالك
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