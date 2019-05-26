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لقطة احتساب ركلة جزاء لـ الزمالك أمام نهضة بركان - تقنية الفيديو
الأحد، 26 مايو 2019 - 23:29
5/26/2019 11:29:23 PM
لقطة احتساب ركلة جزاء لـ الزمالك أمام نهضة بركان - تقنية الفيديو
ملخص فوز أتالانتا على ساولو 3-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز روما على بارما 2-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز ميلان على سبال 3-2 (الدوري الإيطالي)
أهداف فوز إنتر على إمبولي 2-1 (الدوري الإيطالي)
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